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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 14:44 GMT

    قتلى وجرحى باستهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة العائلة المقدسة في غزة

    سقط عدد من القتلى والجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة العائلة المقدسة غربي مدينة غزة اليوم الأحد.

    قتلى وجرحى باستهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة العائلة المقدسة في غزة
    AP

    وقالت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة إنها تمكنت من انتشال 4 قتلى وعدد من الإصابات بعد من مكان الاستهداف، مشيرة إلى أن المدرسة تأوي عدد كبير من النازحين غرب مدينة غزة .

    من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38153 قتيلا، و87828 إصابة.

    في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة "ميركفاه 4" وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" وسط حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع.
    فيما أعلنت "سرايا القدس" خوض اشتباكات ضارية مع جنودالجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع في مناطق التوغل غرب مدينة رفح جنوب القطاع. مؤكدة قصف الجنود المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بقذائف الهاون النظامي.
    وقالت "كتائب شهداء الأقصى" إنها تخوض اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محور التقدم غرب مدينة رفح.

    المصدر: RT

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