وقال وزير الدفاع على خلفية نشر التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في القتال في كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر 2023 تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت الخميس في حفل تخريج دورة الضباط القتاليين في "بيهاد 1": "لقد فشلنا في 7 أكتوبر".

وشدد غالانت على أن "لجنة حكومية في التحقيق مطلوبة وينبغي أن يكون التحقيق موضوعيا ويجب أن يفحص الجميع أصحاب القرار والسلطة التنفيذية، الحكومة، والجيش، والأجهزة الأمنية.

وأضاف في إشارة إلى تحقيق الجيش الإسرائيلي: "في 7 أكتوبر، أثناء مناوبتنا لم نقم بالمهمة الموكلة إلينا وفشلنا جميعا في حماية الإسرائيليين.. قبل ساعات قليلة، قدم ممثلو الجيش الإسرائيلي لأعضاء مجتمع بئيري النقاط الرئيسية للتحقيق في الهجوم على الكيبوتس.. هذا تحقيق عملياتي صعب ومؤلم، وهو الأول في سلسلة من التحقيقات التي تجري هذه الأيام في الجيش الإسرائيلي".

وبين أن هذه اللجنة عليها فحص إخفاق السابع من أكتوبر وفحص لماذا تعاظمت قوة حماس.

وذكر أنه ومن أجل تحسين أنفسهم عليهم استخلاص العبر.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية تقاتل منذ 9 أشهر في غزة والجبهة الشمالية والضفة الغربية بروح عالية لتحقيق أهداف الحرب.

وعلى خلفية نشر تحقيق الجيش الإسرائيلي هذا المساء، قال رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي للضباط: "يجب علينا جميعا أن نتعلم من شجاعة شعب بئيري، والفرقة الاحتياطية والمدنيين الآخرين الذين حموا عائلاتهم وأهل الكيبوتس بأجسادهم لساعات طويلة لم نأت فيها لحمايتهم".

وأشار إلى عاصفة تجنيد اليهود المتشددين قائلا: "لماذا لا يكون ضباط حريديم هنا في المستقبل في الساحة وفي الحشد بيننا؟ سنعرف كيف نقبلهم، سنعرف كيف نستقبلهم.. ستحترم عقيدتهم وسيساهمون في أمن إسرائيل وأمنهم، وسيشعرون بأهمية أكبر بفضل ذلك، وأنا متأكد من أن إسرائيل ستكون متماسكة وأقوى".

المصدر: القناة "13" العبرية