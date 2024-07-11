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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 15:58 GMT

    وخزه ضميره.. مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية يستقيل من منصبه (صورة)

    أفاد موقع "Ynet" العبري يوم الخميس بأن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون أعلن عن استقالته من منصبه لأسباب ضميرية.

    وخزه ضميره.. مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية يستقيل من منصبه (صورة)
    Sputnik

    وقال الموقع العبري إن نائب مدير الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون الرجل الموثوق به فعليا في مجال الدعاية الإسرائيلية في العالم ترك منصبه بعد 32 عاما من الخدمة.

    ونحشون هو الأول منذ تشكيل الحكومة الذي يستقيل لأسباب ضميرية.

    وصرح الدبلوماسي الإسرائيلي في كلمة ألقاها بعد استقالته: "لقد وقعت في فجوة بين نظرتي للعالم وواجبي كموظف حكومي".

    وذكر عمانوئيل نحشون: "لقد جعلني التنافر أقترب بشكل خطير من الخطوط الحمراء التي وضعتها لنفسي".

    وأضاف أن "إسرائيل لن تستعيد عافيتها إلا بعودة المختطفين إلى ديارهم".

    وخزه ضميره.. مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية يستقيل من منصبه (صورة)

    وتابع قائلا: "لم أجد أي مخرج آخر سوى التراجع خطوة إلى الوراء وإنهاء مسيرتي في وزارة الخارجية.. لم أكن أريد أن أكذب على نفسي وعلى مبادئي.. وأنا لا أكذب على نفسي وعلى مبادئي.. لست على استعداد لأكون موظفا مدنيا سيئا".

    وشغل عمانوئيل نحشون في الماضي منصب سفير إسرائيل لدى بلجيكا، ومتحدثا باسم الخارجية ومبعوثا في سفارتي تركيا وألمانيا.

    المصدر: موقع "Ynet" العبري

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