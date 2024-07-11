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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 18:04 GMT

    أردوغان يبلغ زيلينسكي باستعداده للوساطة بأي مبادرة لإنهاء النزاع في أوكرانيا

    أعلن مكتب الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ فلاديمير زيلينسكي خلال لقائهما في واشنطن أن تركيا مستعدة لأي مبادرات، بما في ذلك الوساطة، لتسوية النزاع في أوكرانيا.

    أردوغان يبلغ زيلينسكي باستعداده للوساطة بأي مبادرة لإنهاء النزاع في أوكرانيا
    IMAGO/Michael Taeger / Globallookpress

    وقال مكتب الرئيس التركي: "تم خلال اللقاء مناقشة مسار الحرب بين أوكرانيا وروسيا والقضايا الإقليمية والعالمية. وقال الرئيس أردوغان خلال اللقاء إن تركيا تواصل بذل الجهود لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل".

    كما صرح الرئيس أردوغان بأن "تركيا مستعدة لأي مبادرات، بما في ذلك الوساطة، لخلق أساس للسلام".

    وعقد أردوغان اجتماعا مع زيلينسكي في واشنطن، الذي وصل للمشاركة في قمة "الناتو".

    المصدر: "نوفوستي"

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