أردوغان يبلغ زيلينسكي باستعداده للوساطة بأي مبادرة لإنهاء النزاع في أوكرانيا
أعلن مكتب الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ فلاديمير زيلينسكي خلال لقائهما في واشنطن أن تركيا مستعدة لأي مبادرات، بما في ذلك الوساطة، لتسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال مكتب الرئيس التركي: "تم خلال اللقاء مناقشة مسار الحرب بين أوكرانيا وروسيا والقضايا الإقليمية والعالمية. وقال الرئيس أردوغان خلال اللقاء إن تركيا تواصل بذل الجهود لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل".
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كما صرح الرئيس أردوغان بأن "تركيا مستعدة لأي مبادرات، بما في ذلك الوساطة، لخلق أساس للسلام".
وعقد أردوغان اجتماعا مع زيلينسكي في واشنطن، الذي وصل للمشاركة في قمة "الناتو".
المصدر: "نوفوستي"
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