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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:30 GMT

    بوتين: مجموعة "بريكس" أحد العناصر الأساسية للنظام العالمي متعدد الأقطاب

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجموعة "بريكس" هي أحد العناصر الأساسية للنظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب.

    بوتين: مجموعة "بريكس" أحد العناصر الأساسية للنظام العالمي متعدد الأقطاب
    Rafael HenriqueKeystone Press Agency / Globallookpress

    جاء ذلك خلال حديث الرئيس الروسي أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، حيث وصف النظام العالمي متعدد الأقطاب بأنه "يعكس مصالح وتطلعات دول الجنوب العالمي والشرق وداعمينا في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد، وعدد هؤلاء كبير للغاية، وينمو باستمرار".

    وقال بوتين: "إننا منفتحون على تعزيز التفاعل مع جميع البلدان التي تعرف عن اهتمامها بأنشطة "بريكس"، ونجري حوارا نشطا في صيغة "بريكس بلاس أوت ريتش" BRICS Plus/Outreach ونعمل على إنشاء فئة (الدول الشريكة)".

    وأشار بوتين إلى أن من أولويات "بريكس" تحقيق تغييرات إيجابية في الاقتصاد العالمي، حيث أكد أن روسيا تولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلا عن تطوير أدوات وآليات مالية آمنة وموثوقة للتسويات البينية.

    وتابع: "كما يلعب إنشاء الاتصالات الإنسانية أيضا دورا خاصا في إقامة علاقات أكثر ثقة وقوة وطويلة الأمد بين الدول".

    وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 - 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

    المصدر: RT

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