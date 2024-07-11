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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 09:08 GMT

    الجيش الإسرائيلي: القضاء على المخربين الذين أطلقوا قذائف صاروخية من رفح نحو غلاف غزة (فيديو)

    قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إنه قضى على "المخربين الذين أطلقوا القذائف الصاروخية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة نحو منطقة غلاف غزة".

    الجيش الإسرائيلي: القضاء على المخربين الذين أطلقوا قذائف صاروخية من رفح نحو غلاف غزة (فيديو)
    Globallookpress

    وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "‏في عملية رصد واستهداف سريعة لسلاح الجو والفرقة (162) أغارت طائرة لسلاح الجو خلال نصف ساعة وقضت على المخربين الذين نفذوا عملية إطلاق القذائف الصاروخية من منطقة رفح نحو غلاف غزة".

    وذكر البيان: "بالإضافة إلى ذلك قصفت القوات جوا وبرا أهدافا إرهابية في المنطقة التي نفذت منها عملية الإطلاق".

    وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "5 قذائف صاروخية أطلقت من مدينة رفح (جنوب غزة) على مناطق بغلاف غزة والدفاعات الجوية اعترضتها دون أضرار".

    وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" نشرت أمس لقطات مصورة للإغارة على مقر قيادة عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

    وأشارت "القسام" إلى أن "الغارة التي نفذتها قواتها استهدفت "مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح".

    المصدر: RT

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