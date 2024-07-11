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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 08:49 GMT

    خفر السواحل الأمريكي يرافق سفنا صينية في بحر بيرينغ

    قال خفر السواحل الأمريكي في بيان له إنه رصد سفنا صينية في بحر بيرينغ داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة يومي 6-7 يوليو الجاري ورافقها إلى المحيط الهادئ.

    خفر السواحل الأمريكي يرافق سفنا صينية في بحر بيرينغ
    US Navy / Globallookpress

    وتابع البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لخفر السواحل الأمريكي أن طاقم السفينة "كيمبال" التابعة له اكتشف ثلاث سفن على بعد حوالي 124 ميلا (حوالي 200 كيلومتر) شمال أمشيتكا ساوند في جزر ألوشيان. وقد اكتشف طاقم الطائرة HC-130J من محطة "كودياك" الجوية لخفر السواحل الأمريكي سفينة أخرى على بعد حوالي 84 ميلا (135 كيلومترا) شمال أموكتا ساوند، فيما كانت السفن الصينية المكتشفة تعبر المياه الدولية، لكنها كانت في "المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة".

    ونقل البيان عن قائدة المنطقة السابعة عشرة لخفر السواحل ميغان دين قولها إن "الوجود البحري الصيني يعمل وفقا للقواعد واللوائح الدولية. وكنا في الموقع للتأكد من عدم وجود انتهاكات للمصالح الأمريكية في البيئة البحرية حول ألاسكا".

    ويشار إلى أن خفر السواحل الأمريكي، بالتنسيق مع القيادة الشمالية الأمريكية، كان "على علم تام بوجود القوات البحرية الصينية"، وكان يتعقبها. وأضاف البيان أن السفينة "كيمبال" التابعة لخفر السواحل واصلت مراقبة جميع السفن الصينية حتى مرورها جنوب جزر ألوشيان إلى شمال المحيط الهادئ.

    المصدر: نوفوستي

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