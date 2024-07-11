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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 08:25 GMT

    الخارجية الروسية تؤكد عدم التخطيط لأي اجتماع بين لافروف وبلينكن في نيويورك

    قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تطلب اجتماعا بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وأمريكا أنتوني بلينكن خلال حضور الأول فعاليات في مقر الأمم المتحدة.

    الخارجية الروسية تؤكد عدم التخطيط لأي اجتماع بين لافروف وبلينكن في نيويورك
    Globallookpress

    وقال ريابكوف للصحفيين: "لم تطلب الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة الوزير الروسي إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة".

    وأضاف: "لا، بالطبع، لا أعتقد أن هذا له أي صلة بالأهمية. ليس لدينا أي أسئلة يمكن أن نضعها بين أيديهم. ويتم إرسال جميع الإشارات اللازمة في حالات معينة عبر القنوات المتاحة".

    وأردف: "أما بالنسبة لمقاربة هذا الأمر من جانبهم فهو واضح لنا أيضا. ويبدو أننا سنظل في هذا الواقع لفترة طويلة ومن دون أي تغييرات".

    وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن الوزير لافروف سيشارك في نقاشات مجلس الأمن الدولي حول التعاون متعدد الأطراف وقضية الشرق الأوسط يومي 16 و17 يوليو الجاري.

    المصدر: نوفوستي

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