إقرأ المزيد القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرة تابعة للحوثيين داخل اليمن

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تحديث عبر منصة "إكس" ليوم 10 يوليو: إن "قواتها نجحت خلال الـ24 الساعة الماضية في تدمير طائرتين من دون طيار وزورقا مسيرا تابعين للحوثيين في منطقة البحر الأحمر".

وأضافت أنه "تقرر أن الطائرات من دون طيار والزورق المسير تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 10 يوليو/تموز



خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين بدون طيار وزورق مسيّر تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة البحر الاحمر.

تقرر أن الطائرات بدون طيار والزورق المسيّر يمثلون تهديداً… pic.twitter.com/iaFYRV0B9j — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 10, 2024

وكانت القيادة المركزية قالت أمس الأربعاء في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن".

وكانت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) أعلنت مساء الثلاثاء تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحر العرب وخليج عدن.

جدير بالذكر أن "أنصار الله" بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وردا على ذلك بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي قبل أن توسع الحركة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت الحركة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

المصدر: RT