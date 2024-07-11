وكتب ويلش في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" أنه على الرغم من "احترامه الكبير" للرئيس بايدن، الذي وصفه بأنه أحد أفضل الأشخاص في حياته، فقد حان الوقت لتنحي بايدن جانبا من أجل مصلحة البلاد.

إقرأ المزيد إعلام: الديمقراطيون في الكونغرس منقسمون حول ترشح بايدن للانتخابات الرئاسية

وأضاف: "أنا مثل الناس في جميع أنحاء البلاد، أشعر بالقلق بشأن انتخابات نوفمبر. المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك. لا يمكننا أن نتجاهل الأداء الكارثي للرئيس بايدن في المناظرة (مع ترامب)".

وتابع في مقاله: "لا يمكننا أن نتجاهل أو نرفض الأسئلة الصحيحة التي أثيرت منذ تلك الليلة.. أفهم سبب رغبة الرئيس بايدن في الترشح. لقد أنقذنا من دونالد ترامب ذات مرة ويريد أن يفعل ذلك مرة أخرى".

كشف مصادر أمريكية أن الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي منقسمون حول ترشيح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن حزبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد الأداء المخزي الذي قدمه بايدن في مناظرته مع ترامب.

وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 يونيو الماضي. ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

وتسبب أداء بايدن في المناظرة مع الجمهوري دونالد ترامب، بحالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي، لكن البيت الأبيض وجو بايدن نفسه أكدا أن ذلك لن يحصل.

كما صرح بايدن يوم السبت الماضي، خلال جمع التبرعات لحملته الانتخابية في مدينة نيويورك، بأنه على ثقة تامة من قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

المصدر: RT