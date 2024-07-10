وقالت الوزارة في بيان: "ستخصص هولندا 20 مليون يورو للصندوق المشترك لتحالف الطائرات المسيرة الجديد. وهذا سيسمح بتوريد مليون طائرة مسيرة هجومية مع تقنية FPV لصالح أوكرانيا".

وكما ذكر البيان، فإن هدف التحالف هو تزويد أوكرانيا بمليون طائرة مسيرة تعمل بتقنية FPV (منظور الشخص الأول) هذا العام، ومن ثم النظر في شراء أنواع أخرى، على سبيل المثال طائرات الاستطلاع المسيرة.

وفي الوقت الحالي، قامت أكثر من 265 شركة بالتسجيل لتزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة بتقنية FPV، من ضمنها 9 شركات هولندية.

وفي أواخر يونيو الماضي، زعم غيرمان سميتانين مدير عام شركة "أوكرأوبورن بروم" الأوكرانية، أن كييف باشرت بالإنتاج التجاري لطائرات مسيرة يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر.

ووفقا له، أصبح المجمع الصناعي الدفاعي في أوكرانيا، أكثر ابتكارا وإبداعا.

وكمثال على ذلك، ذكر سميتانين أن أوكرانيا أطلقت بالفعل إنتاجا ضخما للمسيرات الجوية من طراز FPV، كما قامت بتحسين التوثيق الفني للعربات المدرعة من طراز BTR-4E ناقلة الجنود المدرعة البرمائية.

وفي أكتوبر 2023، صرح يوري فيدورينكو، وهو قائد إحدى سرايا الطائرات بدون طيار الهجومية بالقوات الأوكرانية، بأن الجيش الروسي يتفوق بشكل كبير في عدد واستخدام درونات FPV على خط المواجهة، القادرة على بث الفيديو، وهو أمر لا تملكه القوات الأوكرانية.