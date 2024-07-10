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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 22:59 GMT

    سلوتسكي: كييف لن تحصل على ضمانات واضحة من الغرب للانضمام إلى حلف "الناتو"

    قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي الأربعاء إن كييف لن تحصل على أي ضمانات واضحة للانضمام إلى حلف "الناتو" كون الغرب لا يهتم بحياة الأوكرانيين.

    سلوتسكي: كييف لن تحصل على ضمانات واضحة من الغرب للانضمام إلى حلف "الناتو"
    ria.ru

    وكتب في منشور عبر "تيليغرام": "كل هذه القمم التي تستضيف شخصيات أوكرانية لا تتعلق بالسلام ولا تتعلق بالدعم الحقيقي للأوكرانيين الذين لا يكترث الغرب لمصيرهم"، مضيفا أن كييف لن تتلقى أي ضمانات واضحة للانضمام إلى الحلف.

    وأضاف: "في الوقت نفسه يعلن الغرب عزمه على دعم أوكرانيا في طريقها نحو التكامل الأوروأطلسي الكامل بما في ذلك العضوية في التحالف" مشيرا إلى أن مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوضح للأوكرانيين أن "اللارجعة" في هذا المسار هي الثمن الذي يتوجب عليهم دفعه بدمائهم.

    وتابع: "لكن من المؤكد أن شهية الناتو لزيادة وجوده العسكري في أوروبا ستزداد، الأمر الذي سيتطلب من روسيا رد فعل قويا وفوريا".

    وخلص إلى أن حلف "الناتو" الذي يدير الدمى الأوكرانية يدفع بالحضارة البشرية نحو حرب علمية ثالثة بسرعة كبيرة.

    هذا وقال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إنه لا يوجد إجماع في حلف "الناتو" على قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

    وأشار ستولتنبرغ إلى أن أحدا لم يقدم وعودا بقبول أوكرانيا عضوا في الحلف خلال 10 سنوات بالضبط.

    وتنعقد قمة "الناتو" في واشنطن في الفترة من 9-11 يوليو، فيما ذكرت "بلومبرغ" سابقا أن الوفد المرافق لزيلينسكي كان غير سعيد لأن التحالف لم يقم بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه في هذه القمة.

    المصدر: RT

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