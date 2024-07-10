وقال بايدن خلال الدورة العامة لقمة حلف الناتو في واشنطن، يوم الأربعاء: "كيف يمكننا أن نعزز درعنا؟ الرد يجب أن يتمثل في تعزيز قاعدتنا الصناعية. روسيا الآن في ظروف الحرب في ما يخص صناعة المنتجات العسكرية، تزيد من حجم إنتاج الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح بأن يتأخر الحلف" عن روسيا.

وأشار إلى أن دول الناتو تعلن لأول مرة خلال قمة واشنطن عزمها على إعداد الخطط لتطوير صناعاتها العسكرية.

وقال: "يسرني أن يكون جميع أعضاء الناتو يتعهدون اليوم بتعزيز القاعدة الصناعية والقدرات الصناعية. وهذه خطوة ذات أهمية حيوية لضمان أمننا، مثل الالتزام بزيادة النفقات الدفاعية".

واعتبر بايدن أن ذلك يعني أن الناتو سيصبح "أكثر ابتكارا وأكثر قدرة على المنافسة".

وأكد الرئيس الأمريكي: "سنحمي كل بوصة من أراضي الناتو، وسنقوم بذلك معا"، مضيفا أن الناتو يتخذ قراراته اليوم لضمان استعداده لأي تهديدات في المستقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لزيادة صناعة الأسلحة والذخيرة خلال السنوات القريبة القادمة.

ومن المقرر أن تستمر قمة الناتو في واشنطن حتى يوم الخميس 11 يوليو.

المصدر: تاس