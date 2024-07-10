وقال المحامي رفيق شِكّات في منشور على منصة "إكس"، إن "المنظمة اليهودية الأوروبية تقدمت بشكوى ضد بورغا، الخبير في شؤون العالم العربي والإسلاموفوبيا"، مشددا على أن "مكان الأكاديمي ليس في مركز الشرطة".

وفي منشور آخر، قال المحامي: "لقد تم للتو الإفراج عن فرانسوا بورغا. لا أعرف إذا كان ينبغي لنا أن نسميها أخبارا جيدة لأنه يبدو لي أنه من المخزي أن يتم حرمان أكاديمي من حريته في فرنسا بسبب تعليقات سياسية أدلى بها بشأن صراع أجنبي".

وكان بورغا قد انتقد مواقف فرنسا من الحرب على قطاع غزة، ووصفها بأنها "استسلام للسياسة الأمريكية والإسرائيلية".

Francois Burgat est toujours en garde à vue depuis 9h du matin au commissariat d'Aix en Provence.



Merci pour les centaines de messages et témoignages de soutien reçus depuis ce matin. Ils lui ont été transmis.#SoutienFrancoisBurgat — Rafik Chekkat (@r_chekkat) July 9, 2024

وسبق أن استدعت الشرطة الفرنسية بورغا للاستجواب في نهاية يونيو الماضي بتهمة "تمجيد الإرهاب". وعبر بورغا في تدوينة له على منصة "إكس" عن شعوره بالفخر بمنحه "أفضل ميدالية" من قبل نظام الرئيس إيمانويل ماكرون، ساخرا من استدعائه للتحقيق اليوم بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وأرفق منشوره بصورة من الدعوة التي تلقاها من قبل مديرية الشرطة بمنطقة "آكس دو بروفانس" جنوب فرنسا، للمثول أمام المحققين والرد على تهمة الترويج للإرهاب الموجهة إليه.

La garde-à-vue de François Burgat vient d'être levée.



Je ne sais pas s'il faut parler de bonne nouvelle tant il me semble scandaleux qu'un universitaire soit privé de sa liberté en France pour des propos politiques tenus sur un conflit étranger.#SoutienFrancoisBurgat — Rafik Chekkat (@r_chekkat) July 9, 2024

وتعود جذور هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها بورغا في حوار مع مجلة "لسان المغرب" تناول فيه عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، حيث وصف العملية بـ"الاختفاء المبرمج لإسرائيل على المدى المتوسط".

🔴 L'universitaire @frburgat est convoqué demain 9h au commissariat de police d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une procédure pour « apologie du terrorisme ».



En cause ? Son soutien aux droits des Palestiniens.



C'est une énième atteinte à la liberté d'expression et d'opinion. pic.twitter.com/LzswW16AvN — Rafik Chekkat (@r_chekkat) July 8, 2024

وأكد بورغا على أن الهجوم غير المسبوق الذي نجحت المقاومة الفلسطينية في تنفيذه ضد إسرائيل، سيشكل علامة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم أجمع، مشيرا إلى أن "طوفان الأقصى" كشف المأزق الذي يعيشه الإسرائيليون من جهة، "وربما أكثر من ذلك، مأزق حلفائهم وشركائهم الغربيين من جهة أخرى".

المصدر: RT+ وكالات