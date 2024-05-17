وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي (صورة)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة قتلت رجلا يحمل سكينا وعصا من الحديد، كان يحاول إضرام النار في كنيس يهودي في روين بشمال غرب البلاد.

وكتب الوزير عبر منصة "إكس": "في روين، قام أفراد الشرطة الوطنية بتحييد شخص مسلح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح بإضرام النار في كنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم".

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

وأفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة "فرانس برس" بأن الرجل "كان مسلحا بسكين وعصا من الحديد، اقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، وقتل الشخص".

🔴Ce matin, vers 6 heures, un homme est entré dans la synagogue de #Rouen afin d'y mettre le feu.



En ressortant, il a tenté de s’en prendre à un policier avec un couteau. L’agent lui a tiré dessus pour le neutraliser.

L’agresseur est décédé. pic.twitter.com/7M0KveMcVk — 76actu (@76actu) May 17, 2024

المصدر: "أ ف ب " + RT