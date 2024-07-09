إقرأ المزيد صحيفة تكشف كيف وافق بايدن على رفع الحظر عن استهداف روسيا

وكتب ديفيدسون في مقال لموقع Responsible Statecraft أنه من المرجح أن يرسل بايدن في البداية مقاولين عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا، قبل إرسال قوات أمريكية النظامية لمواجهة روسيا.

وذكر أن بايدن يبحث بجدية احتمال رفع الحظر المفروض على إرسال العسكريين الأمريكيين بموجب عقود إلى أوكرانيا.

كما رجح أن بايدن يسعى عمدا لإشعال حرب عالمية وخاصة في ظل إبرام اتفاقية أمنية مع أوكرانيا لمدة 10 سنوات مؤخرا.

وشدد على أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد أن روسيا لن تعتبر ذلك أو أي عبور آخر للخطوط الحمراء انخراطا أمريكيا مباشرا" في نزاع أوكرانيا.

الروسية.

المصدر: تاس