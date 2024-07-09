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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 11:30 GMT

    عضو في الكونغرس: بايدن جاهز لتخطّي الخطوط الحمراء مع روسيا في أوكرانيا

    عبر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي وارن ديفيدسون عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد لتخطي جميع الخطوط الحمراء في العلاقات مع روسيا في دعم أوكرانيا.

    عضو في الكونغرس: بايدن جاهز لتخطّي الخطوط الحمراء مع روسيا في أوكرانيا
    AP

    وكتب ديفيدسون في مقال لموقع Responsible Statecraft أنه من المرجح أن يرسل بايدن في البداية مقاولين عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا، قبل إرسال قوات أمريكية النظامية لمواجهة روسيا.

    وذكر أن بايدن يبحث بجدية احتمال رفع الحظر المفروض على إرسال العسكريين الأمريكيين بموجب عقود إلى أوكرانيا.

    كما رجح أن بايدن يسعى عمدا لإشعال حرب عالمية وخاصة في ظل إبرام اتفاقية أمنية مع أوكرانيا لمدة 10 سنوات مؤخرا.

    وشدد على أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد أن روسيا لن تعتبر ذلك أو أي عبور آخر للخطوط الحمراء انخراطا أمريكيا مباشرا" في نزاع أوكرانيا.
    الروسية.

    المصدر: تاس

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