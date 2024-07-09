وأكد مودي خلال لقائه حشدا من أبناء الجالية الهندية الطلاب ورجال الأعمال على هامش زيارته إلى موسكو أن العلاقات بين روسيا والهند تقوم على أساس من الثقة والاحترام.

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وأضاف: "في فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة في روسيا إلى ما دون الصفر، إلا أن الصداقة الهندية الروسية كانت على الدوام إيجابية ودافئة.

وأضاف: هذه العلاقة مبنية على أساس متين من الثقة والاحترام المتبادلين. أودّ هنا بشكل خاص الإشادة بقيادة صديقي العزيز الرئيس بوتين، الذي أدى عملا رائع في تعزيز هذه الشراكة منذ أكثر من عقدين من الزمن. قدمت إلى روسيا الآن للمرة السادسة خلال السنوات العشر الماضية.. خلال هذه السنوات التقينا 17 مرة... كل هذه اللقاءات زادت من الثقة والاحترام المتبادلين".

ووصل رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا في زيارة تستمر يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية جديدة، ما يؤكد متانة العلاقات ويبعث رسالة قوية للغرب بفشل محاولاته "عزل روسيا".

المصدر: نوفوستي