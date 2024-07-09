مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 08:59 GMT

    مودي يعلن لأبناء الجالية الهندية عن افتتاح قنصليتين إضافيتين لبلاده في روسيا

    أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للجالية الهندية أن بلاده ستفتتح قنصليتين جديدتين بمدينتي قازان ويكاترينبورغ الروسيتين، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع روسيا.

    مودي يعلن لأبناء الجالية الهندية عن افتتاح قنصليتين إضافيتين لبلاده في روسيا
    نوفوستي

    وأكد مودي خلال لقائه حشدا من أبناء الجالية الهندية الطلاب ورجال الأعمال على هامش زيارته إلى موسكو أن العلاقات بين روسيا والهند تقوم على أساس من الثقة والاحترام.

    وأضاف: "في فصل الشتاء  تنخفض درجات الحرارة في روسيا إلى ما دون الصفر، إلا أن الصداقة الهندية الروسية كانت على الدوام إيجابية ودافئة.

    وأضاف: هذه العلاقة مبنية على أساس متين من الثقة والاحترام المتبادلين. أودّ هنا بشكل خاص الإشادة بقيادة صديقي العزيز الرئيس بوتين، الذي أدى عملا رائع في تعزيز هذه الشراكة منذ أكثر من عقدين من الزمن. قدمت إلى روسيا الآن للمرة السادسة خلال السنوات العشر الماضية.. خلال هذه السنوات التقينا 17 مرة... كل هذه اللقاءات زادت من الثقة والاحترام المتبادلين".

    ووصل رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا في زيارة تستمر يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية جديدة، ما يؤكد متانة العلاقات ويبعث رسالة قوية للغرب بفشل محاولاته "عزل روسيا".

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الخارجية الألمانية "تتفاجأ" بإلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الهنغاري بعد زيارة موسكو

    أخبار العالم

    زيلينسكي: الاتفاق مع بولندا ينص على إمكانية اعتراضها الصواريخ والمسيرات في مجالنا الجوي

    أخبار العالم

    أوربان يبلغ نتائج زياراته إلى كييف وموسكو وبكين إلى مجلس الاتحاد ومكتب المفوضية الأوروبية