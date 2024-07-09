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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 07:03 GMT

    وسائل الإعلام الغربية تغطي زيارة ناريندرا مودي إلى موسكو

    تتابع وسائل الإعلام الغربية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا باهتمام، مشيرة إلى حفاظ موسكو ونيودلهي على علاقاتهما المميزة رغم محاولات الغرب لـ"عزل روسيا".

    وسائل الإعلام الغربية تغطي زيارة ناريندرا مودي إلى موسكو
    Sergei Bobylev / Sputnik

    وكتبت "فاينانشال تايمز" أن العلاقات بين الهند وروسيا "أصبحت ذات أهمية خاصة بالنسبة لنيودلهي، بينما دفعت العقوبات الغربية التي تهدف إلى عزل روسيا إلى تعزيز تقاربها مع الصين".

    وكتبت "بلومبرغ" عشية الزيارة أن الهند "تراقب عن كثب تعزيز روسيا علاقاتها مع الصين" في ظل تدهور العلاقات بين الهند والصين إلى أدنى مستوياتها بعد احتدام النزاع الحدودي بين نيودلهي وبكين عام 2020 واستمرار التوتر بينهما.

    أما وكالة RND فاعتبرت أن زيارة رئيس الوزراء الهندي تؤكد "أن الكرملين رغم علاقات الهند العميقة مع الولايات المتحدة، يحتفظ بشراكة قوية مع الهند".

    من جهتها قالت "نيويورك تايمز" إن الزيارة تؤكد تمسك الزعيم الهندي بمساره الدبلوماسي، رغم استمرار الغرب في محاولاته لـ"عزل موسكو".

    المصدر: "نوفوستي"

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