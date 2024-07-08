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وقال بيسكوف للصحفيين: "نتوقع أن تبدأ المحادثات بين بوتين ومودي عند الظهر تقريبا. وستكون هناك في الواقع محادثات ضمن نطاق ضيق، وكذلك محادثات روسية هندية على شكل إفطار رسمي. ولا توجد هناك خطط لإجراء أي مؤتمر صحفي".

وأضاف أن من المتوقع حدوث تبادل موسع للتصريحات خلال المحادثات المرتقبة، مما "سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات المتاحة لوسائل الإعلام".

المصدر: نوفوستي