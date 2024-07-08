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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 18:29 GMT

    بيسكوف: بوتين ومودي سيجريان محادثات غدا الثلاثاء

    أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيجريان محادثات في شكل ضيق وواسع غدا الثلاثاء.

    بيسكوف: بوتين ومودي سيجريان محادثات غدا الثلاثاء
    Sputnik

    وقال بيسكوف للصحفيين: "نتوقع أن تبدأ المحادثات بين بوتين ومودي عند الظهر تقريبا. وستكون هناك في الواقع محادثات ضمن نطاق ضيق، وكذلك محادثات روسية هندية على شكل إفطار رسمي. ولا توجد هناك خطط لإجراء أي مؤتمر صحفي".

    وأضاف أن من المتوقع حدوث تبادل موسع للتصريحات خلال المحادثات المرتقبة، مما "سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات المتاحة لوسائل الإعلام".

    المصدر: نوفوستي

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