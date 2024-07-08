وقبل مغادرته قال مودي إنه متوجه إلى موسكو للقاء صديقه الرئيس الروسي، وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة.

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ومن المتوقع أن تصل طائرة رئيس الوزراء الهندي إلى موسكو حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي يوم الثلاثاء الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في الساحة الحمراء، ويزور جناح عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم" في معرض "نجاحات الاقتصاد الوطني" في موسكو.

وسيعقب ذلك حوار بين زعيمي البلدين بصيغة مصغرة، قبل مباحثات موسعة سيترأساها.

المصدر: نوفوستي