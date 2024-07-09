وبحسب الخرائط دون الصفارات في مقاطعات بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وخاركوف بأوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

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وبحسب بيانات الخرائط، بدأت صفارات الإنذار الانتشار في المقاطعات المشار إليها اعتبارا من الساعة 00:09 بتوقيت موسكو .

يذكر ان صفارات الإنذار دوت في مقاطعة خاركوف يوم الاثنين 8 يوليو الساعة 14:27 بتوقيت موسكو.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد السكرتير الصحافي الرئاسي دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

المصدر: RT