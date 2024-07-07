وذكرت القناة الاجتماعية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" على "تلغرام" "سماع دوي انفجارات في خاركوف، على الأرجح خارج المدينة".

إقرأ المزيد قوات كييف تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 5 قذائف خلال 10 دقائق

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف منذ الساعة 14:27 (بتوقيت موسكو، يوم الأحد)، ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد السكرتير الصحافي الرئاسي دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

المصدر: RT