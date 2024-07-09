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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 00:14 GMT

    قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال 24 ساعة

    أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 65 مقذوفا من عيارات مختلفة.

    قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 65 مقذوفا خلال 24 ساعة
    Sputnik

    وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و18 على محور غورلوفكا".

    وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 65 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين.

    يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل29 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

    وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

    فيما يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها بحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

    المصدر: RT

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