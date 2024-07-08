وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا".

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وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 88 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

فيما يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها بحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: RT