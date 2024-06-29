دونيتسك: مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قصف أوكراني

أفاد حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بمقتل شخص وإصابة أربعة مدنيين آخرين إثر قصف نفذته القوات الأوكرانية في منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وكتب بوشيلين في قناته على "تلغرام": "قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون اليوم نتيجة لعدوان قوات كييف في منطقة بتروفسكي في دونيتسك".

وأضاف: "خلال هجوم بالقذائف المدفعية، تعرض منزل عائلة لإطلاق النار أصيب فيه الأب والأم وابنهما، كما أصيبت الجدة في القصف".

ويوم الجمعة، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها "الناتو".

وبحسب البيان، تم إطلاق " إجمالي سبع قذائف، في الفترة من الساعة 7:00 إلى 9:00 صباحًا، على المنطقة المذكورة (بتروفسكي) في دونيتسك ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا".

وتقع منطقة بتروفسكي على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز، ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، تتعرض هذه المنطقة للقصف بشكل مستمر، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: RT