في وقت سابق الاثنين، زعم فلاديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "تضرر مستشفى للأطفال في هجوم صاروخي مكثف شنته القوات الروسية على كييف"، وقال زيلينسكي إن "روسيا شنت هجوما صاروخيا مكثفا على أوكرانيا، استهدف كييف ومدن دنيبرو وكريفي ريغ وسلوفيانسك وكراماتورسك بأكثر من 40 صاروخا".

وأوضح الخبراء أن الصاروخ الظاهر في الفيديو ليست له تلك الأجنحة المميزة للصاروخ الروسي "خا-101".

وفي مقطع الفيديو التالي، يمكن رؤية أحد الصواريخ وهو يسقط في مكان قرب منطقة سكنية، وتظهر دراسة الفيديو بشكل لا لبس فيه أن هذه ليست صواريخ "خا-101" على الإطلاق، وما يؤكد ذلك أن الأجنحة التي تميز هذا النوع من الصواريخ مفقودة، وللسبب ذاته يمكن تأكيد أنها ليست صواريخ "كاليبر" أو "خا-22".

هذه الذخيرة تشبه إلى حد بعيد الصواريخ الغربية الموجهة المضادة للطائرات من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وNASAMS. وتشير الترجيحات إلى أن نظام الدفاع الصاروخي فقد هدفه في أثناء الاعتراض وسقط على مستشفى الأطفال.

كما أكد المدون الأمريكي الشهير جاكسون هينكل أن القصف الذي طال المستشفى في العاصمة الأوكرانية تم بصاروخ أمريكي للدفاع الجوي، مشيرا إلى مقطع فيديو قام بتصويره سكان محليون في كييف.

وكتب هينكل في حسابه على منصة "إكس": "هل قصفت روسيا للتو مستشفى للأطفال في أوكرانيا؟ كلا، يبدو كما لو أن أوكرانيا قصفت مدنييها.. مرة أخرى".

وأشار المدون الأمريكي إلى أن الصاروخ هو "صاروخ اعتراضي (ذو أنف مدبب)، وليس صاروخا مجنحا روسيا من طراز "خا-101" (ذا أنف مدوّر)".

وسبق أن صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، بأن منظومات الدفاع الجوية الأوكرانية سجلت فشلا في أكثر من مرة في التصدي للأهداف وسقطت صواريخها على رؤوس المدنيين الأوكرانيين في عدة مناطق متسببة بقتلهم.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

وشددت الوزارة على أن القوات الروسية وجهت ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية في أوكرانيا والمطارات الحربية.

المصدر: RT