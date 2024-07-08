وأضاف كيربي في إفادة صحفية: "ستصدر الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا عدة إعلانات مهمة هذا الأسبوع، وسيعلن حلف "الناتو" خطوات جديدة لتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا".

وتابع: "ستشهدون إعلانات تتعلق بالدفاع الجوي ووسائل الردع وقاعدة الصناعات الدفاعية"، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات ستتعلق بزيادة مرونة المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والاستثمار فيه.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادهه إياها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

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هذا وستعقد قمة الناتو بواشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2024، تكريما للذكرى الـ75 لتوقيع معاهدة شمال الأطلسي عام 1949، وستبحث القمة إنشاء هيكل جديد لمساعدة كييف وبناء "جسر إلى الناتو" لأوكرانيا، ما سيسمح لها بأن تصبح عضوا في الحلف عندما تتوفر لديه الإرادة السياسية.

وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن فرصة كييف للانضمام إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي