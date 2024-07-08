وجاء في الاستراتيجية الأمنية الجديدة للسويد، التي نشرتها الحكومة، يوم الاثنين، أنه "حسب تقدير الحكومة، سيبقى الوضع الأمني الخطير الراهن قائما في المستقبل المنظور، وهناك مخاطر تدهوره لاحقا".

وأضافت الوثيقة أن "روسيا تعتبر الخطر الأكبر على أمننا القومي للفترة الممتدة حتى عام 2030".

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وقالت الاستراتيجية السويدية إنه "لا يمكن استبعاد هجوم عسكري على السويد أو حلفائها".

واعتبرت الحكومة السويدية أن "تطور الصين الشمولية وطموحاتها الجيوسياسية ومحاولة مراجعة النظام العالمي المبني على القواعد" تمثل "خطرا" على أمن البلاد أيضا.

وذكرت الحكومة السويدية من بين المخاطر التي تهدد البلاد كذلك الجريمة المنظمة والتطرف العنيف والإرهاب والقيم المعادية للديمقراطية.

وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم مهاجمة الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي