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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 19:57 GMT

    بايدن يقر بأن الشائعات حول اضطرابه عقليا تثير غضبه ويؤكد كفاءته العقلية

    اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الشائعات حول اضطرابه العقلي تثير غضبه، ونفى التقارير التي تشير إلى عدم قدرته على مواصلة أداء واجباته كرئيس للبلاد بسبب عمره وحالته الصحية.

    بايدن يقر بأن الشائعات حول اضطرابه عقليا تثير غضبه ويؤكد كفاءته العقلية
    Gettyimages.ru

    واستبعد بايدن في مقابلة هاتفية مباشرة مع شبكة MSNBC إمكانية اللجوء إلى أطباء متخصصين لإجراء فحوصات إضافية لقدراته العقلية بسبب أدائه السيئ في المناظرات التلفزيونية مع الجمهوري دونالد ترامب.

    وأضاف: "يزعجني أن يتحدث الناس عن هذا".

    ومن وجهة نظره لا يشكل السن عائقا أمام مواصلته عمله كرئيس إذا أعيد انتخابه في نوفمبر، مضيفا: "لم يكن العمر... فكرة أنني كبير في السن..."، لكنه توقف وبدأ الحديث عن إنجازاته المفترضة خلال فترة رئاسته للإدارة الأميركية.

    ووفقا له فهو لا يحتاج إلى أي فحوصات إضافية من الأطباء لأنه يظهر باستمرار كفاءته العقلية في مكان العمل، مشيرا إلى أنه يخضع لاختبارات الأعصاب كل يوم منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

    وأكد بايدن أنه لن ينسحب من السباق الانتخابي تلبية لرغبة عدد من النواب الديمقراطيين، مشددا على أنه لم يكن ليترشح لولاية ثانية لو لم يكن واثقا من قدرته على هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

    ويوم السبت الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن كيفن أوكونور الطبيب المشرف على الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتمع خلال العام الجاري بكيفين كانارد، أحد أبرز أطباء الأعصاب الأمريكيين والخبير في مرض باركنسون.

    ولم يعلن البيت الأبيض من قبل عن زيارة هذا الاختصاصي، ولا توجد أيضا معلومات حول ما دار في الاجتماع، لكن وفقا للطبيب السابق للرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، روني جاكسون، الذي يمثل الآن تكساس في مجلس النواب، فإن الاجتماع على الأرجح يتعلق بحالة بايدن.

    وكان جاكسون قد أشار في وقت سابق إلى أن بايدن كان يعاني من "مرض ذهني" عند تقييم أداء الرئيس الأمريكي في المناظرة الأخيرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب في 27 يونيو الماضي.

    وفي فبراير الماضي، صرح أوكونور، بعد إجراء فحص دوري لجو بايدن، أن حالته الصحية تسمح له بمواصلة أداء واجباته كرئيس على أكمل وجه.

    هذا وقد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن تدهور حالة بايدن تزايد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وأصبح الأمر أكثر إثارة للقلق خاصة بعد فشل مناظرته مع ترامب.

    المصدر: تاس 

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