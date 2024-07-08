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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 15:02 GMT

    "سرايا القدس" تعرض مشاهد من قصفها لمركز قيادة عمليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية بغزة

    عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" مشاهد من قصف مقاتليها مركز قيادة عمليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

    Globallookpress

    ونشر الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس" بيان مرفق بمقطع فيديو كتب فيه: "مشاهد من قصف مقاتلي سرايا القدس مركز قيادة عمليات جيش العدو في حي الشجاعية ضمن معركة طوفان الأقصى".

    وفي بيان منفصل قاتل سرايا القدس إن مقاتليها "فجروا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".

    كما عرضت كتائب "المجاهدين" الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد من استهداف مقاتليها "تموضع لجنود العدو الصهيوني في ما يسمى "محور نتساريم" (وسط قطاع غزة) بالصواريخ".

    وصباح اليوم الاثنين أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم في الوقت الحالي أهدافا عسكرية وسط قطاع غزة، وأنه أخطر السكان والنازحين بضرورة مغادرة بعض أحياء القطاع.

    المصدر: "RT"

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