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ونشر الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس" بيان مرفق بمقطع فيديو كتب فيه: "مشاهد من قصف مقاتلي سرايا القدس مركز قيادة عمليات جيش العدو في حي الشجاعية ضمن معركة طوفان الأقصى".

وفي بيان منفصل قاتل سرايا القدس إن مقاتليها "فجروا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".

كما عرضت كتائب "المجاهدين" الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد من استهداف مقاتليها "تموضع لجنود العدو الصهيوني في ما يسمى "محور نتساريم" (وسط قطاع غزة) بالصواريخ".

وصباح اليوم الاثنين أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم في الوقت الحالي أهدافا عسكرية وسط قطاع غزة، وأنه أخطر السكان والنازحين بضرورة مغادرة بعض أحياء القطاع.

المصدر: "RT"