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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:27 GMT

    "أكسيوس": بايدن بحاجة إلى لافتات كبيرة وصور إرشادية للوصول إلى المنصة

    نقلت بوابة Axios عن مصدر مطلع قوله إن طاقم بروتوكول الرئيس الأمريكي جو بايدن يزوده بتعليمات مطبوعة بخط كبير وصور ترشده إلى كيفية الصعود إلى المنصة والنزول منها.

    Kyle MazzaKeystone Press Agency / Globallookpress

    جاء ذلك في وثيقة بحوزة البوابة بها صفحتان عبارة عن صور فوتوغرافية للطريق المؤدي إلى المنصة، حيث تفيد البوابة أنه قبل الفعاليات المختلفة يتم تجهيز بايدن بتعليمات توضح كيفية الصعود إلى المنصة بتعليمات مطبوعة بخط كبير وصور تظهر، من بين أمور أخرى، طريق الزعيم الأمريكي إلى المنصة.

    ونقلت البوابة عن المصدر قوله: "لقد فوجئت أن شخصية سياسية ذات خبرة مثل الرئيس تحتاج إلى تعليمات شفهية ومرئية مفصلة حول كيفية الدخول والخروج من الغرفة".

    وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى التي جرت بينه وبين الجمهوري دونالد ترامب، ليلة 28 يونيو في أتلانتا. حيث تلعثم الرئيس وتوقف، ولم يكن دائما ما يصوغ أفكاره بوضوح، وبعد الحدث التقت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل على هبوط الدرج.

    والآن يقول السياسيون والصحفيون إن الديمقراطيين قد يرفضون ترشيح بايدن واستبداله بمرشح آخر. ومن الناحية النظرية، قد تتاح للحزب مثل هذه الفرصة في المؤتمر بأغسطس، لكن عمليا سيكون من الصعب إخراج بايدن، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية، من السباق ما لم يرفض هو نفسه المشاركة.

    في الوقت نفسه يقول مقر حملة الرئيس الحالي إنه لن يستسلم ولن يترك السباق، فيما تشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم ترشيحه للرئاسة فعليا 21 يوليو الجاري، دون انتظار مؤتمر الحزب في أغسطس.

    ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل.

    المصدر: نوفوستي

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