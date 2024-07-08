وأفاد تلفزيون "بي إف إم" المحلي، بأن أتال استقال بعد يوم من خسارة ائتلاف ماكرون في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة، لكن الرئيس شكره على جهوده، وطلب منه الاستمرار في مهامه.

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وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن الإدارة الرئاسية أن "ماكرون طلب من أتال البقاء في منصب رئيس الوزراء في الوقت الحالي من أجل ضمان الاستقرار في البلاد".

وجرت أمس الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي). وأعلنت السلطات اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية، حيث تصدر تحالف اليسار تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" بـ182 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية.

أما المعسكر الرئاسي، تحت راية "معا"، فقد حصل على 168 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه على 143 مقعدا، حسب نفس المصدر.

والآن يتعين على الرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء جديد، والذي سيحتاج إلى تأمين دعم البرلمان الجديد.

ويرأس غابرييل أتال، البالغ من العمر 35 عاما، الحكومة الفرنسية منذ يناير من هذا العام. وفي الانتخابات الأخيرة، انتخب نائبا عن الدائرة الانتخابية العاشرة بأو دو سين، وحصل على 58.23% من الأصوات.

المصدر: أ ف ب