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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 10:34 GMT

    فرنسا تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

    أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة، حيث تصدر تحالف اليسار تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" نتائج الجولة الثانية من الانتخابات.

    فرنسا تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية
    AP

    وحصل التحالف على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفقا للنتائج النهائية للانتخابات التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية.

    أما المعسكر الرئاسي، تحت راية "معا"، فقد حصل على 168 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه على 143 مقعدا، حسب نفس المصدر.

    وهكذا لا تستطيع أي من التشكيلات السياسية الوصول بمفردها إلى الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا.

    وبعد الكشف عن النتائج، أعلن رئيس الوزراء غابرييل أتال، مساء أمس الأحد، أنه سيقدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، والذي ستعود له مهمة تعيين رئيس الوزراء الجديد.

    جدير بالذكر أنه تم استدعاء حوالي 49.3 ملايين فرنسي إلى صناديق الاقتراع، أمس الأحد، برسم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي في 9 يونيو الماضي، بعد أن قرر حل الجمعية الوطنية عقب فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية.

    وتنافس حوالي 1.094 مرشحا في هذه الجولة لشغل 501 مقعدا في الجمعية الوطنية.

    المصدر: RT

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