وأضاف فيرزيني، أن "ماكرون لا يعرف ما هي الحرب، ولهذا السبب لديه مثل هذا الموقف الراديكالي والمؤيد للحرب، وهذا أمر مأساوي بالنسبة لفرنسا ولأوروبا ولعملية السلام برمتها".

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ووفقا له، فإن موقف الاتحاد الوطني يجب أن يعزز المفاوضات السلمية لحل النزاع في أوكرانيا.

ويحث ماكرون باستمرار الدول الغربية على تقديم المزيد من الدعم العسكري للكيف، كما أنه لم يستبعد في قوت سابق إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات قوات.

وأكد الرئيس الفرنسي مؤخرا أنه يريد "وضع اللمسات الأخيرة على تحالف" الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى قرب البدء بعملية تدريب طيارين أوكرانيين.

المصدر: وكالات