إقرأ المزيد الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لمستقبل البلاد

توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع تحت أشعة الشمس الحارقة مع حرارة تجاوزت 35 درجة في مناطق من العاصمة متزودين بالمراوح والمشروبات الباردة.

ولم يسبق أن شهدت اليابان تولي امرأة منصب رئيس الوزراء كما أن الغالبية الساحقة من المشرعين هم من الرجال. لكن طوكيو التي تمثل %10 من سكان البلاد و20% من اقتصادها، تديرها منذ عام 2016 المذيعة التلفزيونية السابقة كويكي (71 عاما).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كويكي ستفوز بولاية ثالثة على التوالي في العاصمة البالغ عدد سكانها 14 مليون نسمة.

وقد يشكل المرشح المستقل شينجي إيشيمارو (41 عاما)، وهو رئيس بلدية سابق لأكيتاكاتا في غرب اليابان، مفاجأة في السباق، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بعض الناخبين المترددين يفضلونه على كويكي ورينهو.

المصدر: أ ف ب