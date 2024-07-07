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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 14:50 GMT

    امرأتان تتنافسان على منصب حاكم طوكيو

    يدلي سكان طوكيو بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب حاكم جديد للمدينة في انتخابات تتنافس فيها يوريكو كويكي الحاكمة الحالية، مع المعارضة رينهو سايتو.

    امرأتان تتنافسان على منصب حاكم طوكيو
    AFP

    توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع تحت أشعة الشمس الحارقة مع حرارة تجاوزت 35 درجة في مناطق من العاصمة متزودين بالمراوح والمشروبات الباردة.

    ولم يسبق أن شهدت اليابان تولي امرأة منصب رئيس الوزراء كما أن الغالبية الساحقة من المشرعين هم من الرجال. لكن طوكيو التي تمثل %10 من سكان البلاد و20% من اقتصادها، تديرها منذ عام 2016 المذيعة التلفزيونية السابقة كويكي (71 عاما).

    وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كويكي ستفوز بولاية ثالثة على التوالي في العاصمة البالغ عدد سكانها 14 مليون نسمة. 

    وقد يشكل المرشح المستقل شينجي إيشيمارو (41 عاما)، وهو رئيس بلدية سابق لأكيتاكاتا في غرب اليابان، مفاجأة في السباق، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بعض الناخبين المترددين يفضلونه على كويكي ورينهو.

    المصدر: أ ف ب

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