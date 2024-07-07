وبدأت المهمة التي تحمل اسم «أسبيدس» في فبراير 2024 لمواجهة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن بالمنطقة تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر. وتقول الجماعة إنها تشن الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وفي يونيو الماضي أعلنت المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر أنها ساعدت 164 سفينة وأسقطت 12 مسيّرة و4 صواريخ.

المصدر: RT