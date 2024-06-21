"أسبيدس": ساعدنا 164 سفينة وأسقطنا 12 مسيّرة و4 صواريخ للحوثيين

أعلنت المهمة الأوروبية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج "أسبيدس" اعتراضها 16 مسيّرة وصاروخا أطلقها الحوثيون منذ بدء مهمتها في فبراير الماضي.

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ونقلت "بلومبرغ" عن قائد المهمة قوله: "ساعدنا 164 سفينة وأسقطنا 12 مسيّرة و4 صواريخ حتى الآن".

يأتي ذلك غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي عن استهداف قوات الجماعة لـ 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ نوفمبر الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وفي 19 فبراير الماضي إطلاق مهمة عسكرية بحرية "أسبيدس" لحماية السفن من هجمات جماعة "أنصار الله" في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد أن بدأت جماعة "أنصار الله" في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك