"سنتكوم" تعلن تدمير مسيّرتين ووحدة قيادة تابعة للحوثيين في اليمن

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان تدمير طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

إقرأ المزيد

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر".

وأضافت "وبشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

واختتمت "سنتكوم" بيانها بالقول: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

ومنذ نوفمبر 2023 يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 19 يونيو/حزيران



خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر.



وبشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير محطة تحكم أرضية وعقدة… pic.twitter.com/AMqMgG2jzN — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 19, 2024

المصدر: RT