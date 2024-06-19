الحوثيون يعرضون مشاهد من استهداف سفينة "TUTOR" بزورقين مسلحين في البحر الأحمر وإغراقها (فيديو)

نشرت القوات البحرية اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم الأربعاء مشاهد من استهداف سفينة "TUTOR" بزورقين مسلحين في البحر الأحمر وإغراقها.

وأصيبت السفينة التجارية "إم في توتور" والتي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية الأربعاء الماضي بأضرار جسيمة إثر هجوم نفذه الحوثيون بزورق مسير وصواريخ.

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وكانت قوة عسكرية قد أجلت طاقم السفينة التي تركت لمصيرها بعد أن تسربت المياه إليها، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو".

والأربعاء رجحت "يو كاي إم تي أو" التي تديرها القوات الملكية البريطانية غرق السفينة التجارية "إم في توتور".

وقالت الهيئة إن القوات البحرية المنتشرة في المنطقة أفادت عن مشاهدة "حطام بحري ونفط في آخر موقع تم الإبلاغ عن" وجود السفينة فيه.

ومنذ نوفمبر 2023 يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT