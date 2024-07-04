وحذر آكس من أن "المقاتلين الغربيين سيكونون عرضة للخطر في قواعدهم"، مذكرا بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خمس طائرات من طراز سو-27 وطائرتين من طراز ميغ-29 نتيجة الضربات التي نفذتها أطقم منظومات "إسكندر إم" الروسية التكتيكية، في مطاري ميرغورود ودولغينتسيفو.

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وفقا للخبير، فإن أنظمة الدفاع الجوي المتوفرة في كييف لا تسمح لها بحماية المدن الكبيرة والقوات في منطقة خط المواجهة والمطارات العسكرية في نفس الوقت.

وكما يكتب آكس، قد يتغير الوضع في المستقبل المنظور بفضل نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، لكنها لن تكون كافية.

وخلص الخبير إلى أن "حاجة أوكرانيا إلى قدرات الدفاع الجوي هائلة ومتنامية مع شحذ روسيا لتقنيات المراقبة والضرب، والاستمرار في توسيع قائمة القواعد العسكرية الأوكرانية المعرضة للتهديد ما لم يتمكن حلفاء أوكرانيا من تزويدها بالعديد من أنظمة الدفاع الجوي، وهم بالفعل في حاجة إليها".

وشدد على أنه "في المستقبل القريب، يمكن أن تؤدي الضربات الروسية إلى تقليص ما تبقى من إمكانات القوة الجوية الأوكرانية إلى الصفر تقريبا".

في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم بضربة صاروخية دقيقة، تدمير خمس مقاتلات أوكرانية متعددة المهام من طراز "سو-27" كانت رابضة في مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا، وكذلك إصابة مقاتلتين من نفس الطراز بأضرار كانتا قيد الإصلاح هناك.

المصدر: RT