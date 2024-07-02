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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 10:52 GMT

     تدمير مقاتلات في مطار ميرغورود يثير ردود فعل صاخبة في أوكرانيا

    قال الصحفي ديفيد آكس في مقالة نشرتها مجلة فوربس، إن الهجوم الصاروخي الروسي على مطار ميرغورود العسكري الأوكراني وتصرف ضباط الجيش الأوكراني خلال ذلك، أثار ردود فعل عاصفة في أوكرانيا.

     تدمير مقاتلات في مطار ميرغورود يثير ردود فعل صاخبة في أوكرانيا
    Sputnik

    وجاء في المقالة: "ربما كان هذا أحد أفدح الأيام في الخسارة بالنسبة للطيران الحربي الأوكراني المنكوب".

    وأشارت المجلة إلى أن المدونين الأوكرانيين سارعوا إلى إلقاء اللوم على كبار الضباط الأوكرانيين الذين أوعزوا للطواقم الجوية بنشر المقاتلات من طراز "سو-27"، في قاعدة مكشوفة قريبة بشكل خطير من خط المواجهة.

    يتمركز اللواء الجوي التكتيكي الأوكراني رقم 831 في المطار العسكري في ميرغورود.

    وهناك يوجد كذلك، مركز تدريب للطيارين، ويوجد بالقرب منه مستودعات وشركة نقل بالشاحنات. تستخدم القوات الجوية الأوكرانية ميرغورود كمطار انطلاق لشن هجمات على مقاطعة زابوروجيه وفي اتجاه القرم.

    في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم بضربة صاروخية دقيقة، تدمير خمس مقاتلات أوكرانية متعددة المهام من طراز "سو-27" كانت رابضة في مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا، وكذلك إصابة مقاتلتين من نفس الطراز بأضرار كانتا قيد الإصلاح هناك.

    المصدر: نوفوستي

     

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