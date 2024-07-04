وقال بوتين خلال لقاء صحافي مع وسائل الإعلام الروسية عقب قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "الحقيقة أن السيد ترامب، كمرشح رئاسي، يعلن أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا، ونحن نأخذ هذا على محمل الجد، بالطبع، لست على دراية بمقترحاته المحتملة بشأن الكيفية التي يعتزم بها فعل ذلك، وهذا بالطبع هو السؤال الأساسي، لكن ليس لدي أدنى شك في أنه يقول هذا بصدق وسندعمه".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو لم ترفض أبدا التفاوض مع أوكرانيا، وقال: "لقد كنا دائما نؤيد المفاوضات، وأنتم تعلمون ذلك جيدا، لم نرفضها أبدا، ويبدو أن من غير المرجح أن ننهي الصراع أخيرا بمساعدة الوسطاء ومن خلالهم فقط".

وأوضح أن حل النزاع من خلال وسيط أمر مستحيل لأن من غير المرجح أن يكون لهذا الوسيط سلطة التوقيع على الوثيقة النهائية.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة للتحاور مع الولايات المتحدة، وقال إن "هناك إشارات من الولايات المتحدة حول استعدادها لبدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي، لكنها تختفي بعد ذلك وتبدأ في الحديث عن مواضيع مجردة".

وأضاف: "دعونا ننتظر تشكيل الإدارة الجديدة ونفهم ما هي خططها وتفضيلاتها، أريد أن أكرر مرة أخرى: نحن مستعدون لذلك".

ووصل الرئيس الروسي صباح أمس الأربعاء إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقامة تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

وشارك الرئيس بوتين اليوم الخميس في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

ودعا البيان الختامي لقمة دول "منظمة شنغهاي للتعاون" في أستانا إلى عدم عسكرة الفضاء والامتثال لاتفاقية حظر الانتشار النووي، والالتزام الصارم باتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية وذات السمية، وإجراء إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز سلطتها.

المصدر: RT