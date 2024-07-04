وقال في كلمته خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان اليوم: "اتفاقيات إسطنبول لا تزال مطروحة على الطاولة ويمكن استخدامها أساسا لاستئناف المفاوضات".

وأشار إلى أن رئيس الوفد الأوكراني آنذاك وقع على الاتفاقات، ما يعني أنها "كانت مناسبة لأوكرانيا بالكامل".

وكانت روسيا قد بدأت التفاوض مع نظام كييف في بيلاروس وثم في إسطنبول بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطرح الرئيس بوتين عشية مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا مؤخرا شروط روسيا لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، وبينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو" وإعلانها الحياد على مستوى دستوري، والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي