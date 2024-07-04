وأشار على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان اليوم إلى أهمية تعزيز الآلية الأمنية في إطار المنظمة بوسائل إضافية.

ودعا إلى الإسراع في إنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، وإطلاق مركز معلوماتي لمكافحة المخدرات.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية تأسست عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وبيلاروس وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا بصفة عضو مراقب في المنظمة.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما يشارك في القمة الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: نوفوستي