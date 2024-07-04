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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 13:56 GMT

    شي يدعو إلى تكثيف التبادل الاستخباري بين بلدان منظمة شنغهاي للتعاون

    دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بينها.

    شي يدعو إلى تكثيف التبادل الاستخباري بين بلدان منظمة شنغهاي للتعاون
    Ju PengXinHua / Globallookpress

    وأشار على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان اليوم إلى أهمية تعزيز الآلية الأمنية في إطار المنظمة بوسائل إضافية.

    ودعا إلى الإسراع في إنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، وإطلاق مركز معلوماتي لمكافحة المخدرات.

    و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية تأسست عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وبيلاروس وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا بصفة عضو مراقب في المنظمة.

    وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

    كما يشارك في القمة الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

    المصدر: نوفوستي

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