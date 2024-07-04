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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 10:35 GMT

    أمير قطر: نعتز بالعلاقات التي تربط بين روسيا وقطر والقائمة على الثقة

    أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اعتزاز بلاده بالعلاقات التي تربط بين روسيا وقطر والقائمة على الثقة

    والتقى أمير قطر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الكازاخستانية أستانا، على هامش اجتماع قادة دول "منظمة شنغهاي للتعاون".

    وأضاف الشيخ تميم مخاطبا الرئيس الروسي: "حجم استثمارات قطر في الاقتصاد الروسي والمشاريع الروسية بلغ نحو 13 مليار دولار ونعتزم زيادة هذا الرقم وقد تحدثنا معكم بالأمس عن فرص الاستثمار في الاقتصاد الروسي".

    كما أعرب أمير قطر عن رغبة الدوحة في أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا بشكل يرضي الطرفين.

    الدور الإنساني لقطر

    من جانبه شكر الرئيس بوتين، أمير قطر على المساعدة في حل القضايا الإنسانية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، لافتا مشيرا إلى أنه بفضل وساطته من الممكن إعادة الأطفال من الجانبين الأوكراني والروسي إلى أسرهم.

    وقال بوتين: "صاحب السمو، أود أن أشكركم على جهودكم الرامية إلى حل القضايا الإنسانية الناشئة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. فمن خلال وساطتكم، أصبح من الممكن إعادة الأطفال إلى أسرهم - من الجانبين الروسي والأوكراني".

    دعوة لزيارة روسيا

    إلى ذلك، وجه بوتين الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة روسيا الاتحادية.

    وقال: "صاحب السمو، لم تزوروا روسيا منذ فترة طويلة، وسنكون سعداء باستقبالكم في بلادنا".

    هذا وقد شارك أمير قطر في أعمال قمة شنغهاي تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

    المصدر: وكالات

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