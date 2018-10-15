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توقعات بتضاعف الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي

مال وأعمال

توقعات بتضاعف الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي
Sputnik
توقعات بتضاعف الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي
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أفاد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، اليوم الاثنين، بأن مستثمرين أجانب أعربوا عن استعدادهم لضخ 40 مليار دولار في الاقتصاد الروسي خلال السنوات 5 – 7 القادمة.

وقال دميتريف لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية إن 20 صندوقا ومؤسسة مستعدة للاستثمار في روسيا، بما في ذلك مستثمرون من قطر والسعودية والصين وكوريا الجنوبية.

وكشف المسؤول خلال حديثه عن المجالات التي يعتزم المستثمرون ضخ الأموال فيها، وقال إن البنية التحتية للنقل، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والمواني، تعد المجال الرئيسي لهذه الأموال.

كذلك أشار دميتريف إلى أن 25% من هذه الأموال ستستثمر لتطوير القطاع التكنولوجي.

والاستثمارات المزمعة التي أعلن عنها دميتريف هي ضعف حجم الاستثمارات التي جذبها الصندوق الروسي إلى البلاد خلال السنوات السبع الماضية.

المصدر: "لينتا.رو" 

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