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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 08:17 GMT

    "واشنطن بوست": العديد من ممثلي الحزب الديمقراطي يعتبرون كامالا هاريس مرشحا رئيسيا بدلا من بايدن

    قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن العديد من ممثلي الحزب الديمقراطي بدأوا اعتبار نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة لرئاسة البلاد بدلا من جو بايدن.

    AP

    ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه "تظهر هناك دلائل متزايدة على أن الكثيرين في الحزب الديمقراطي مستعدون لتبني فكرة مفادها أن نائبة الرئيس (كامالا) هاريس ستكون على رأس قائمتهم (للمرشحين)".

    وأضافت أن الديمقراطي عن ولاية ساوث كارولينا جيمس كلايبورن وهو عضو كبير في مجلس النواب وصديق بايدن منذ فترة طويلة، أعلن علنا دعمه لهاريس إذا قرر بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي. كما دعا كلايبورن زملاءه في الحزب لدعم هاريس بغض النظر عن مكانها في قائمة المرشحين.

    ووفقا لمصادر الصحيفة فإن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أفهم أعضاء مجلس النواب بأن هاريس ستكون أفضل خيار ليترأس القائمة. وأضافت أن المرشحين المحتملين الآخرين ليحلوا محل بايدن مثل حاكم ميشيغان غريتخين ويتمر وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم على الأرجح لن يشاركون في السباق الانتخابي العام الجاري وسيدعمون هاريس.

    وتعتقد وسائل الإعلام الأمريكية أن خطاب بايدن في المناظرة الأولى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي جرت في ليلة 28 يونيو الماضي في أتلانتا فشل.

    وبعد ذلك بدأ الساسة والصحفيون الأمريكيون في التحدث عن احتمال تخلي الديمقراطيين عن ترشيح بايدن واستبداله بمرشح آخر. ومن الممكن أن يحدث ذلك في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر إجراؤه في أغسطس القادم.

    المصدر: نوفوستي

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