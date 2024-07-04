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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:51 GMT

    كوبا تكذّب مزاعم أمريكية حول قواعد صينية بالجزيرة

    كذّب وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريليا مزاعم مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي و"وول ستريت جورنال" حول توسع النشاط الاستخباري الصيني في كوبا، ونشر قواعد صينية هناك.

    كوبا تكذّب مزاعم أمريكية حول قواعد صينية بالجزيرة
    AFP

    وكتب على منصة "إكس": "يكذب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية و"وول ستريت جورنال" في مزاعمهما بوجود قواعد عسكرية صينية في كوبا، فيما يتجاهلان وجود نحو 800 قاعدة أمريكية في أنحاء العالم بما فيها بجزيرة غوانتانامو الكوبية المحتلة والتي تم تحويلها إلى مراكز للتجسس والتعذيب والتدخل وعدم الاستقرار الدولي".

    ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الصين توسع قواعدها الاستخبارية في كوبا.

    وفي يونيو 2023 قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادرها أن الصين كانت تستخدم قاعدتها العسكرية في كوبا لجمع معلومات استخباراتية حول الولايات المتحدة منذ عام 2019.

    ويزعم الجانب الأمريكي أن الصين وكوبا وقعتا اتفاقا سريا لإنشاء قاعدة صينية في الجزيرة لمراقبة للولايات المتحدة، فيما تنفي بكين وهافانا هذه المزاعم جملة وتفصيلا.

    المصدر: نوفوستي

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