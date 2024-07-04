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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 06:03 GMT

    حكام الولايات الديمقراطية يؤكدون دعمهم لبايدن

    أكد عدد من حكام الولايات الديمقراطية دعمهم للرئيس جو بايدن بعد اجتماع معه في البيت الأبيض وسط دعوات ديمقراطية متزايدة له للانسحاب من السباق الرئاسي.

    حكام الولايات الديمقراطية يؤكدون دعمهم لبايدن
    Gettyimages.ru

    وقال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، متحدثا خارج البيت الأبيض مع حاكمة نيويورك كاثي هوتشول وحاكم ولاية ماريلاند ويس مور: "جميعا نبحث عن الطريق لتحقيق الفوز. جميع حكام الولايات متفقون على ذلك، والرئيس بايدن وافق على ذلك".

    وأشار فالز إلى أن بايدن كان يساند الحاكم خلال جائحة فيروس كورونا و"الحكام يدعمونه"، مضيفا: "الطريق إلى النصر في نوفمبر هو الأولوية الأولى وهذه هي الأولوية الأولى للرئيس".

    وأجاب فالز بـ"نعم" عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان بايدن مناسبا للمنصب، معترفا بأن مناظرة الخميس الماضي كانت "أداء سيئا".

    وقالت حملة إعادة انتخاب بايدن بعد الاجتماع إن جميع المشاركين فيها، الذين كانوا أكثر من 20 حاكما سواء شخصيا أو افتراضيا، "كرروا التزامهم المشترك" بمساعدة بايدن على الفوز في انتخابات نوفمبر.

    وأفادت بأن الاجتماع مع الحكام كان من أجل "مناقشة شراكتهم المستمرة" في الحملة وأن الرئيس "طلب المشورة والخبرة" من الحكام بشأن التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر.

    وأوضحت أن "الاجتماع ركز أيضا على أهمية انتخاب الديمقراطيين صعودا وهبوطا في الاقتراع لتوفير المزيد من الحكام الديمقراطيين والمزيد من الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس ومجالس الولايات في جميع أنحاء البلاد".

    المصدر: The Hill

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