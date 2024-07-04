وأضافت حملة ترامب في بيان أن "ترامب سيهزم أي ديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر لأنه أثبت أن أجندته هي جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

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وقال بيان حملة ترامب الانتخابية: "كونوا مطمئنين، لقد تآمر الديمقراطيون ووسائل الإعلام ومستنقعهم لإخفاء الحقيقة عن الجمهور الأمريكي. بايدن ضعيف وغير أمين وفاشل وغير مؤهل لتولي منصبه. لقد كذبوا جميعا حول حالته العقلية".

ولفتت الحملة إلى أن الديمقراطيين الذين يدعون الآن بايدن إلى مغادرة السباق الرئاسي دعموه في الماضي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية عن خطة ديمقراطية لمناشدة بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي.

ودعا أحد أعضاء مجلس النواب الديمقراطي لويد دوجيت، بايدن إلى رفض المشاركة في الانتخابات لصالح مرشح بديل.

كما شدد النائب راؤول جريجالفا عن ولاية أريزونا على ضرورة البحث عن مرشحين آخرين بدلا من بايدن فيما البيت الأبيض يشدد على أن بايدن لن ينسحب من الانتخابات.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية بعد المناظرة المتلفزة بين ترامب وبايدن التي نظمتها قناة "سي إن إن" مؤخرا إلى ضعف بايدن الكبير أمام ترامب.

ومن المنتظر أن تجري المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر القادم.

المصدر: نوفوستي